陳茂波抵峇里　將出席G20峰會　 (23:46)

Arsjad Rasjid表示，印尼工商會籌備明年組織一個高級別代表團訪港，開拓更多合作和發展機會。資料顯示，印尼工商會是印尼最大的全國性工商組織，亦是今年B20峰會（二十國集團工商峰會）的主辦單位。

今年B20峰會於11月13日及14日舉行，民建聯立法會議員黃英豪及梁熙出席了峰會，期間亦與Arsjad Rasid會面，交流兩地合作及宣傳香港。黃英豪和梁熙亦與香港駐雅加達經濟貿易辦事處代表會面，討論官商民攜手合作宣傳香港等事宜。

梁熙指會見香港政府代表時，分享了今次印尼之行會見不同人士的所見所聞、對香港的印象，並提出推廣香港政策的改善建議，例如由於現時香港並不容許當地上市企業在香港作第二上市，令企業未能善用香港的優勢作出融資，故希望可放寬有關要求。

黃英豪就指，減碳是世界大勢所趨，亦是今次B20峰會的其中一個重要主題，香港應該把握機遇，指首批綠色債券是很好的開端，期望當局加大發展力度，以推動可持續金融的發展。