李家超：警方將查錯播國歌事件　外交部指注意到事件 (21:40)

中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上被記者問到對今次事件的回應，她表示注意到特區政府作出了回應，主辦機構也已經改正並道歉。

政府晚上出新聞稿，指政府政務司長陳國基今日（14日）主動約見大韓民國駐香港總領事，就於南韓仁川舉行的亞洲七人欖球中，主辦機構亞洲橄欖球總會在播放中國國歌的環節上，播出一首與2019年「黑暴」和「港獨」有關歌曲一事，「重申特區政府表達強烈不滿和抗議，並要求對方徹查事件及當中的責任。」陳國基指，國歌是國家的象徵和標誌，在任何場合均須予以尊重，國際性體育比賽的舉辦機構，是有責任確保賽事中的國歌播放安排妥當無誤。

陳國基又指，對於亞洲橄欖球總會未能防止事件發生，「表示極度不滿」。

新聞稿指，警方就事件是否涉及串謀違反《國歌條例》或其他香港法律展開調查。此外，港府已要求香港欖球總會嚴正處理事件，展開全面深入調查及提交詳細報告，並確保同樣情況不會在往後賽事發生；亦會去信亞洲橄欖球總會，要求該總會進一步調查事件及當中的責任，並作出交代。