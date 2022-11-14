終院裁法官金貝理審毒案時犯錯　准原訟庭將案發還重審及發拘捕令 (19:06)

判辭指，本案答辯人Milne John被捕後接受警誡，自稱受他人指示來港運送文件，事前不知道行李箱藏毒。本案爭議在於答辯人是否知情犯案，在2021年10月的案件管理聆訊中，控辯雙方將答辯人的手機WhatsApp對話列為同意事實，惟主審法官金貝理質疑對話不能呈堂，主動要求開啟「案中案」爭議。經過聆訊後，金貝理裁定海關人員不當處理手機，拒絕接納對話的呈堂性，並下令終止聆訊。律政司不服上訴，要求延長答辯人不准離港的保釋條件，惟金貝理明言拒絕，僅要求他居於蘇格蘭的寓所，他最終離港。

5名終院法官表示，控辯雙方當初沒有將WhatsApp對話視為真確證供，只想反映答辯人是否對毒品知情，惟金貝理誤以為對話適用於《證據條例》，不予呈堂。終院認為，答辯人已在錄影會面確認有關對話，法官不應該侵犯（trepass）陪審團的職能，自行決定有關對話的真實性。