男警涉四度襲擊女友　事主供稱屢被叉頸及掌摑　每日起床、上下班須匯報 (18:56)

黃姓事主（33歲）供稱，她於2020年3月在友人介紹下，於酒吧認識被告彭天裕（26歲），兩人相識近一年開始拍拖。被告聲稱在夜總會工作。黃稱，兩人交往期間，被告要她每日起床時、上下班均向他匯報。

2021年7月5日，被告發現事主的Instagram多了追蹤者，繼而踢她、叉頸、掌摑她。同月15日，兩人在鰂魚涌的服務式住宅過夜，晚上因熄燈問題而爭吵，事主被叉頸及掌摑，她稱因為心淡，且當日是其生日，故沒有反抗及離開。

10月14日，被告到事主位於屯門富泰邨的住所，事主因不願外出，兩人因而吵架，被告期間踢事主手肘，令其手指、手腕等多處瘀傷。事主聲稱要報警，被告隨即將她「撼頭埋牆」兩下。被告事後為事主搽藥膏，亦承諾不會再打她。

去年平安夜，兩人爭吵，被告曾要求事主跪地道歉，被告期間「拗」事主的手指及抓其大腿內側，使其手指無法伸直，事主發現大腿出現瘀黑，並於今年元旦與被告分手及報警。