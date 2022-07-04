國安處節錄六四晚會「涉違國安」內容包括劉霞劉曉波　鄒幸彤質疑危國安定義過闊 (18:00)

沒有律師代表的鄒幸彤，引述警方調查報告附錄中的六四晚會發言，警方標出涉嫌違法或危害國安的字句，包括大會司儀提及諾貝爾獎得主、民運人士劉曉波在2017年「病逝，離開心愛嘅妻子劉霞」。鄒幸彤問為何警方標出此發言，署理高級警司洪毅回答，因發言與支聯會五大綱領中「追究屠城責任」及「結束一黨專政」有關。鄒再問為何此言論危害國安，洪毅解釋言論可反映支聯會堅持五大綱領。

至於他人的發言為何與支聯會有關，洪毅認為他們受支聯會邀請在其活動中發言，部分言論亦是事前錄音或錄影，故與支聯會相關。

鄒幸彤續讀出警方標出天安門母親丁子霖的發言：「我們這些當年大屠殺的受害者和受害者親屬，已經凝聚成一個有共同命運和共同訴求的六四受難者群體。」代表控方的律政司署理刑事檢控專員張卓勤反對使用「受害者（victim）」一詞，認為與控方立場「不一致」。

鄒幸彤反駁，若法庭必須「否定事實」，才是損害審訊的公正。國安法指定法官、主任裁判官羅德泉則強調，「法庭必然不能牽涉任何政治」。鄒提議改為引述丁子霖使用「受害者」一詞，羅官明言拒絕，鄒終改稱「受六四影響」的群體。審訊下周六（26日）續。