涉使用虛假「三跑」消防局地盤監督紀錄誤導機管局　機管局前工程師遭廉署起訴 (17:20)

被告張樂安，40歲，機管局前高級項目工程師，涉嫌在去年11月至12月，使用13份載有虛假陳述的地盤監督紀錄以誤導機管局及其消防設施設計顧問，艾奕康顧問有限公司。有關紀錄疑虛假顯示，被告於同年9月至12月期間多個日子，執行特定任務並檢查抽取土壤樣本及現場測試。廉署調查發現，被告在上述日子因懸掛八號風球，或休假或外出參加會議，而並沒有執行監督職務，確保樣本抽取及測試工作正確進行，以收集數據製作土地勘測報告籌劃興建地基計劃。

案發時機管局委聘艾奕康為項目顧問，為「三跑道系統項目」提供消防設施設計及顧問服務。被告為機管局時任高級項目工程師，負責管理該顧問服務。被告於2020年8月底至12月中，被指派為艾奕康的適任技術人員，監督「三跑道系統項目」機場東消防局地基設計的現場土地勘測工程。進行勘測工程時，被告須全程在現場監督，及須填報地盤監督紀錄，有關紀錄會存放在地盤供屋宇署、機管局及註冊岩土工程師檢查。