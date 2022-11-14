海關花4小時爆破電磁除鐵器　檢6000萬冰毒 (16:14)

海關上月在機場偵破販運冰毒案件，涉案集團疑利用一部由墨西哥空運抵港的懸掛式電磁除鐵器收藏毒品，關員花近4小時切開6層金屬物料，檢獲100公斤冰毒，市值約6000萬。海關初步調查相信貨物將轉運至其他國家，案件未涉本地集團。
機場科空運貨物第一組署理高級督察何俊輝指，海關透過風險評估及資料分析，上月24日在機場查驗有關貨物，而透過X光影像顯示，機械結構與原先不一，其中間位置疑被人掏空，並缺少線圈部件，故關員懷疑機器結構被人改造用以收藏毒品，於是在消防處的協助下爆破機器。
何形容機器硬度堅固，由多層物料包圍，人員花近4小時按序切開金鐵表面、銅線、磁貼、金屬鋁片、鋼板，其後見有一個70乘75厘米的暗格，打開發現內藏白色結晶體，其後證實為冰毒。
海關毒品調查科機場調查組指揮官林澤麟表示，販毒集團利用世界各地不同的物流公司將貨物運抵本港，並透過其他物流公司將貨物運往不同國家，試圖增加人員執法難度。他透露，集團曾透過加拿大物流公司以電郵方式委託本港物流公司提取貨物，惟因本地物流公司未能提供海關所需文件，故未能提貨。其後，集團再利用一間墨西哥的物流公司，訛稱貨物已在外國有新買家，欲以電郵方式委託本港另一家物流公司將運物運往其他國家，不過被海關以同樣理由拒絕提取。
海關指，是次案件為海關今年偵破的第4宗由美洲國家以大型機器販毒案件。海關今年首10個月已搗破5.5噸的毒品，比去年同期上成近7成，當中冰毒佔最多，約3噸。海關強調會加強與海外執法機構及物流業界的合作，從源頭打擊毒品流入本港。