海關花4小時爆破電磁除鐵器　檢6000萬冰毒 (16:14)

機場科空運貨物第一組署理高級督察何俊輝指，海關透過風險評估及資料分析，上月24日在機場查驗有關貨物，而透過X光影像顯示，機械結構與原先不一，其中間位置疑被人掏空，並缺少線圈部件，故關員懷疑機器結構被人改造用以收藏毒品，於是在消防處的協助下爆破機器。

何形容機器硬度堅固，由多層物料包圍，人員花近4小時按序切開金鐵表面、銅線、磁貼、金屬鋁片、鋼板，其後見有一個70乘75厘米的暗格，打開發現內藏白色結晶體，其後證實為冰毒。

海關毒品調查科機場調查組指揮官林澤麟表示，販毒集團利用世界各地不同的物流公司將貨物運抵本港，並透過其他物流公司將貨物運往不同國家，試圖增加人員執法難度。他透露，集團曾透過加拿大物流公司以電郵方式委託本港物流公司提取貨物，惟因本地物流公司未能提供海關所需文件，故未能提貨。其後，集團再利用一間墨西哥的物流公司，訛稱貨物已在外國有新買家，欲以電郵方式委託本港另一家物流公司將運物運往其他國家，不過被海關以同樣理由拒絕提取。

海關指，是次案件為海關今年偵破的第4宗由美洲國家以大型機器販毒案件。海關今年首10個月已搗破5.5噸的毒品，比去年同期上成近7成，當中冰毒佔最多，約3噸。海關強調會加強與海外執法機構及物流業界的合作，從源頭打擊毒品流入本港。