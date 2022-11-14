林卓廷等4人涉逼删相案　時任網媒記者否認脅逼供稱只想助事主解圍 (15:41)

被告林卓廷及曾焌熙被控「作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為」，曾另被控非法集結；女被告鍾凱研則被控不誠實意圖取用電腦及刑事損壞。

被告曾焌熙供稱，他當時為「OnX協會」直播記者，並於2019年7月6日「光復屯門公園」遊行進行直播。他稱，當晚在屯門警署外聽到有人大叫「就係呢個人有影人哋相」，事主X遭多名示威者包圍，他遂上前直播，形容現場氣氛惡劣、情緒高漲。

被告曾經向X問「啲相重要啲定你條命重要啲」，他解釋當時有示威者開遮，擔心X被襲，故試圖為X解圍，他亦張開手推開示威者的遮。另他向X說「宜家你想點」，純粹想知道X的行動，同時令示威者不再向X計時倒數，以免X被襲，更有示威者覺得被告隔開X，是「做架兩」。

控方盤問下稱，沒有片段顯示到被告的直播，且他當日的衣著未有顯示到他為記者。曾稱，專頁在2020年刪去，但當日有新聞片段拍到他直播。控方指，被告當時是配合在場人士，逼X就範，被告否認，重申絕無意圖妨礙司法公正，威逼X刪去照片及影片。