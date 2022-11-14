五人涉破壞兆康站兩人認暴動　三人否認控罪受審 (13:10)

2019年10月7日港鐵兆康站有示威活動，五人被指參與暴動及管有鐵枝、噴漆等物，事後被控暴動及管有物品意圖損壞財產等3罪，案件今（14日）於區域法院開審，其中兩人承認暴動，其餘控罪獲存檔法庭，另三人則不認罪受審。案情指，逾百人在港鐵站及輕鐵站使用硬物及以消防喉噴水破壞設施，事後點算維修費逾874萬元；其中首被告被截停後，在警誡下道歉及表明後悔。
三男兩女被告依次為21歲地產經紀何嘉俊、19歲男生雷呈昊、33歲售貨員黃健進、16歲女生、22歲女生陳朗婷。5人同被控一項暴動罪；何和16歲女生則各被控一項管有物品意圖損壞財產罪。
何嘉俊及16歲女生承認暴動罪，管有物品意圖損壞財產罪則存檔法庭。兩人承認案情指，閉路電視片段顯示在案發晚上9時23分，有大量穿黑衣及手持長條形硬物的人在屯門港鐵兆康站聚集，破壞指示牌、閘機等設施，他們隨後前往輕鐵站破壞設施，又用消防喉向電子顯示屏噴水。經點算後，港鐵站及輕鐵站的維修費用共874萬元。
何嘉俊當晚約9時半在輕鐵路軌上被捕，當時手持一支74厘米長的黑色鐵枝，他在警誡下表示：「對唔住，我對以上行為即係破壞西鐵站表示後悔，我知錯。」其後在警誡會面中，他解釋該鐵枝是朋友交給他，他僅在站內徘徊，目睹他人破壞設施；16歲女生則在輕鐵站被捕，斜孭袋內搜獲白色手套、尖嘴鉗及噴漆。