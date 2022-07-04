男生涉金鐘遊行認暴動罪求情指患創傷後壓力後遺　官質疑犯法不屬「創傷後」 (12:53)

6名認罪被告為劉姓學生、黎浩彬、江璧怡、洪聰滿、陳航生、劉文輝（案發時15至28歲），同被控在金鐘夏慤道政總外參與暴動。

辯方求情稱，劉姓學生（案發時15歲）自3歲後患過度活躍症及專注力不足，他在本案被捕後患創傷後壓力後遺症，出現失眠、幻聽，需要服藥及輔導。惟法官陳廣池反駁，辯方不應使用「創傷後」一詞，重申被告是犯了法，更指有罪犯在逃避警方追捕時，也曾試過在高處墮下而受重傷，認為不是求情理由。辯方解釋，此為醫生診斷病症的學名，並重申只是想解釋被告犯案後的無法處理壓力的態度。

至於被告江璧怡為一名護士，她直至開審前仍協助抗疫工作，更自願到隔離設施，獲得政府的嘉許狀。其求情信指自己不成熟犯案，深感悔意，她亦選擇用其專業幫助香港市民。

代表陳航生的大律師求情稱，陳在內地出生，直至2017年來港，一直不知道如何融入社會，故他在2019年，看到身邊的年輕人滿腔熱血參與社會運動，陳亦好奇參加，犯下本案，現已深刻反省，並就讀知專課程，找到人生目標。另陳於2020年藏有噴漆，被裁定管有物品意圖摧毁或損壞財產罪成，現已完成所有社會服務令時數。