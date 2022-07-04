MIRROR演唱會事故｜專家指工程師依賴主辦方提供資料評估難判斷　涉事鋼索抗斷強度不足 (12:45)

對於負荷表錯報500公斤力的屏幕重量為500磅力，司徒家成稱，認可工程師依賴主辦方提供的資料作評估，例如鋼索可承受力度、斷裂安全系數等，相信專業人士亦難以事前發現情況。被問及專業工程師有否為屏幕做負重測試，他稱詳情涉及警方調查，不便評論。

舞台藝術從業員工會：一向認為舞蹈公司似中介

對於勞福局長孫玉菡早前指，相關舞蹈員是以僱員身分參與演出，當局會考慮檢控其僱主，即舞蹈公司，香港舞台藝術從業員工會秘書張惠婷於同一節目表示，舞蹈員通常以自僱或自由工作（freelance）形式工作，不解當局為何判定相關舞蹈員是僱員，認為當局決定會影響業界日後聘請方式，如增加處理勞工保險、福利等行政及財政負擔。

張惠婷表示，根據以往認知，認為舞蹈公司不算是僱主，舞蹈公司是負責編舞及安排舞蹈員的中介，「冇一個好強烈嘅僱主感覺」，大部分舞蹈員與舞蹈公司亦無簽署合約，即使部分有簽約，都只是簽署僅列出綵排及演出時間和地點的簡易合約。