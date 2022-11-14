涉5年前發文稱炸解放軍軍營　27歲男罪成囚4年半 (12:33)

被告陳振銘（案發時22歲）被控於2017年11月17日在香港非法煽惑其他身分不詳的人製造爆炸品硝酸甘油。鄭官在判刑時引述爆炸處理科報告稱，被告煽惑他人製作8至14克的硝酸甘油炸藥，其威力在1米範圍內足以致命，在近距離亦可炸斷手腳，而盛載炸藥的容器碎片則可發射至5至10米距離，效果猶如小型手鎦彈。

鄭官認為，硝酸甘油炸藥的殺傷力比TATP及手鎦彈更強，雖然帖文沒有提及脫敏程序，炸藥可能在送抵目標地前爆炸，但仍能令製作者或無辜巿民受傷。而被告在高登發文，足以煽惑分布各區，受眾者可以倍數製作炸藥，後果或極其嚴重。

另外，心理報告顯示被告患有自大型妄想症，鄭官指出被告獲倫敦大學取錄，反映其智力無異常，相信他犯案時「經過深思熟慮，是有意識、有邏輯」，不會因其心理狀況減刑。