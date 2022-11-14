港鐵甩門｜港鐵指將檢討車尾撤離乘客安排　田北辰促盡快接收內地列車 (11:39)

港鐵車務營運總管黃琨暐於同一節目表示，涉事列車約兩卡已進入月台，另外6卡在月台外，事故發生後部分乘客經月台離開，有部分則利用車尾斜道，沿路軌步行到旺角站，亦有安排職員在旺角站協助。被問及為何不安排全部乘客經月台離開，他稱事故發生後產生的灰塵湧入車廂，乘客須使用不同方法離開車廂，港鐵會檢討疏散安排。

立法會議員張欣宇則不認同經路軌疏散的安排，他稱現場所見涉事列車已有三分一駛入月台，加上未有開路軌燈，亦有乘客表示期間有觀塘綫列車在附近迎面駛過，認為經月台疏散乘客較理想。

另一名立法會議員、實政圓桌的田北辰表示，是次與去年12月銅鑼灣「甩門」事故都涉及英國製列車，指相關列車已投入服務40多年，主要涉及荃灣、觀塘及港島線。他指港鐵在兩次事故都稱屬個別事件，但他認為不能抺殺機件老化事實，當局應當機立斷，要求港鐵在六個月內盡快接收93列由內地車廠「中國中車青島四方機車車輛」生產的列車。