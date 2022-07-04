錯播國歌｜建制派紛譴責　湯家驊質疑有人在港策劃　何君堯批港隊無反應促解散 (12:09)

民建聯立法會議員陳勇指，以往體育盛事都曾錯播國歌，認為掉亂對賽雙方國歌也勉強算是失誤理由，但指今次事件情况不同，而且中國國歌在國際認知度高和耳熟能詳，中國亦非冷門國家，質疑「有咩理由播放黑暴歌曲」，又指「如果將北韓國歌當成南韓，（南韓）會有咩反應？」陳勇又認為，政府應研究機制應對類此情况，當運動員在比賽時面對刻意或無意羞辱時，要有方法處理，例如拉隊離場或即時向主辦機構表達。

另一名立法會議員何君堯就批評，港隊成員在事發時「亳無反應」，讓國家受辱，指他們「徹底失敗」，令人失去信心，認為應該解散香港欖球隊。

行政會議成員湯家驊則認為，「事件肯定不是無心之失」，亦即代表必然屬具犯罪意圖的行為，指涉事者可能已干犯《刑事罪行條例》下的煽惑罪、《港區國安法》之分裂國家罪或勾結外國勢力罪、或串謀違反《國歌條例》罪。湯家驊於Facebook發文指，雖然現實上特區政府難以把在韓的違法者繩之於法，「但很難相信事件不涉及在港人士協助甚或策劃」，促特區政府應嚴肅仔細調查，而非僅表示抗議和要求道歉。