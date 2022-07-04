亞洲七欖賽錯播《願榮光》　港府強烈不滿　霍啟剛稱有人「擅自下載其他歌曲」 (10:36)

政府引述香港欖球總會向文化體育及旅遊局提供的初步資料，指亞洲欖球總會已向香港欖總致歉，並確認香港代表隊教練向他們提交的國歌錄音正確無誤，並解釋事件是由當地主辦機構一名初級人員的人為錯誤所致。香港隊在球場上聽到錯播國歌時，已立即知會主辦機構。主辦機構在賽事完畢後，已立即在場館內公開致歉，並在香港隊贏得今站冠軍後的頒獎禮上播放正確的中國國歌。

政府表示，中國國歌是國家象徵。主辦機構有責任確保國歌得到應有尊重，政府亦於昨晚以書面要求香港欖球總會嚴正處理該事件，展開全面深入調查及提交詳細報告。而香港隊將在月底參加在杜拜舉行的亞洲七人欖球系列賽第三站賽事。政府已責成香港欖球總會，確保不會有同樣情况發生。

香港欖總發聲明，指對事件表示強烈不滿，稱已收到亞洲欖總完整解釋，指雖然接受事件屬人為錯誤所致，但仍認為不可接受，並對事件表示深切關注和遺憾。香港欖總又指，已獲亞洲欖球總會誠摯表達歉意，並保證不再有同樣情况發生。港協暨奧委會亦指關注事件，指對主辦機構出錯及其初步解釋表示詫異及不能接受，並已責成欖總需深入調查及跟進，以免同類事件再次發生，強調國歌屬國家象徵，奏唱國歌是莊嚴而不容貶損的儀式，而香港運動員代表中國香港作賽，維護國歌尊嚴是應有之義。

體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛指，據悉香港欖總已向主辦方亞洲欖球總會提供正確國歌，惟主辦方前線人員未有採用，並擅自上網下載其他歌曲。他指亞洲欖總事後道歉並不足夠，促請香港欖總向亞洲欖總要求檢討工作流程，確保未來不會再發生同類事件。他批評，播放《願榮光》挑起香港人歷經動亂的傷痛，強烈譴責主辦方錯誤行為，並會去信韓國駐港領事館表達強烈關注，促請韓國政府督促主辦方嚴正檢討過失，向中國人民致歉