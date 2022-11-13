警拘10黑漢制止襲擊　涉兩黑幫爭奪利益連串武鬥 (18:17)

新界北總區反三合會行動組總督察歐陽德表示，警方情報顯示，自今年8月開始，兩個黑社會幫派因爭奪地盤的非法利益引起糾紛，繼而引發在全港多區發生連串的嚴重暴力案件。其中自上月起在新界北總區共發生3宗與兩黑幫有關的暴力案件，包括傷人、毆鬥及刑事毁壞等，事件中雙方均有人嚴重受傷，傷者經治療後已出院，他們使用的車輛亦有損毁。

案件由新界北總區反三合會行動組接手跟進，該3宗暴力事件發生後，有情報顯示其中一黑幫會在短時間向另一幫派發動襲擊。經深入調查後鎖定準備發動襲擊的成員名單，自周五起一連兩日展開大規模行動，在全港多區以涉嫌串謀傷人拘捕10名男子，當中6人為主腦及骨幹，另4人為行動組成員。發生在新界北總區的4宗傷人及串謀傷人案，已共拘捕59男1女，年齡由16至62歲，當中54人有黑社會背景，其中12人為骨幹成員，他們分別涉嫌傷人、毆鬥、刑事毁壞、串謀傷人等。警方拘捕行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

有組織罪案及三合會調查科（O記）總督察胡瀟瀟表示，警方高度重視近期發生涉及黑社會連串暴力案，O記聯同各大總區在全港進行高調巡查，以打擊黑社會非法活動及堵截其收入來源，在過去的周末、周日共拘捕75人，年齡由15至84歲，分別涉嫌經營非法賭博場所、經營賣淫場所、販毒及藏有攻擊性武器等。