港鐵不足一年再「甩門」　2019年分別有出軌及相撞兩嚴重事故 (16:44)

港鐵荃灣線一列列車今日（13日）在油麻地站出軌並「甩門」，翻查資料，對上一次甩車門事故發生於去年12月2日，一列列車駛至銅鑼灣站時甩門，港鐵調查報告總結原因，稱承辦商無鎖好該塊活動式軌旁廣告牌的活門面板，導致面板外傾，並撞到涉事列車第一對外側車門，車門因此脫落。事故無人受傷，但令灣仔站至鰂魚涌站列車服務暫停近3小時，由於正值下班時間，事故釀成港島路面交通大擠塞，多區巴士站擠滿候車人龍。
至於出軌事故，2019年9月17日東鐵線駛至紅磡站附近時出軌，造成8人受傷。港鐵及機電工程署分別調查，報告指，事故原因是路軌間距過闊所致，而涉事位置特殊，維修人員發現問題後曾更換枕木，其後跟進情况時卻過於側重經驗，沒有按數據做復修工作。事故導致東鐵線來往紅磡站及旺角東站的服務停頓約16小時。
至於涉及荃灣線的事故，較嚴重的一次發生在2019年3月18日，港鐵測試荃灣線新信號系統時發生列車相撞事故，兩列空載列車在中環站及金鐘站之間的「渡線」路軌交叉位攔腰相撞，導致荃灣線來往中環站及金鐘站服務暫停兩日，時任港鐵車務總監劉天成表示，會就事故撥出罰款上限的2500萬元，在2020年作票價回贈，亦會在2020年5月佛誕假期提供3日約半價的優惠，預計1300萬人次受惠。