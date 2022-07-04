港鐵出軌｜張欣宇：港鐵不足一年再現行駛期間嚴重事故　可加可減檢討需多考慮表現 (13:21)

曾任港鐵車站經理、立法會議員張欣宇在facebook表示，去年12月2日銅鑼灣站發生類似車門鬆脫事件至今不足一年，對於港鐵接連發生列車在行駛期間出現嚴重事故，感到非常震驚。張欣宇表示，港鐵首要任務是盡快恢復服務，並詳細調查事故成因，檢討事故處理機制。

政府正就港鐵的票價調整機制進行公眾諮詢，諮詢其至12月19日，預計明年第一季完成檢討並落實建議。張欣宇認為，接連的車務事故更說明，正進行的「票價可加可減機制」檢討中，需要將服務表現考慮提升到重要關鍵。

民主黨交通政策發言人韓俊賢表示，事件嚴重程度令人不可接受，港鐵應盡速交代及詳細調查事故發生原因，及早向公眾清楚說明。韓認為，今次事故成因無論是涉及列車老化、軌道維修抑或信號問題，都反映與港鐵在列車安全管理制度上出現極大疏忽，事故若發生在平日上下班繁忙時間，車廂擠迫的情況，後果不堪設想。

韓俊賢又說，港鐵去年12月發生因廣告牌零件脫落致車門飛脫嚴重意外，事隔不足一年，再次出現嚴重意外，情况令人擔心，港鐵必須盡早交代是次事故原因及改善措施，以挽回市民對港鐵行車安全的信心。民主黨將去信運輸及物流局，要求加強監管港鐵，必須避免嚴重意外再次發生，同時亦會持續關注今次意外的調查進度。