港鐵出軌｜市民行程受阻　不滿港鐵不停加價但常壞車 (14:22)

87歲的陳婆婆欲由荃灣返回油麻地住所，惟受列車故障影響，須到何文田轉乘觀塘線到油麻地。她在油麻地住了50多年，直言從未遇過列車因車門飛脫而回家受阻的情況，「真係第一次」，同時因聽不清楚站內廣播，不知道實際情況，也不知要如何轉線，「都唔知點搭」。港鐵接連兩日發生電梯和車門飛脫意外，陳婆婆表示她對港鐵的信心未受影響，指乘搭港鐵較方便和行車較巴士「隱陣」。

65歲的戴女士指，她到了月台才獲職員指示她要經觀塘線到北角以轉乘港島線。她說：「如果站外早有告示說荃灣線受阻，就不會搭港鐵了。」她認為轉線很麻煩，「我記唔清職員教我要喺邊個站轉」。

從事餐飲的陳生表示，今早由九龍塘乘搭列車到中環上班，現時只好到佐敦再轉乘巴士或船，直言行程受影響，但無奈指「都無辦法」。被問及港鐵經常壞車的情況，他表示，「港鐵不停加價，但就係咁壞」。

乘客黃小姐指，自己在大圍上車前往油麻地，並在九龍塘等近15分鐘才成功上車，指港鐵列車及訊號等故障為市民帶來不便，「如果趕時間真係好急、好趕」。

立法會議員張欣宇到現場視察，現場有幾道門鬆脫，惟難以判斷事發起因，有可能「撞到物件」或是出軌所致。他表示當時列車入閘正放緩行車速度，故「就算有衝擊力度都不會太強」，而且適逢周末，列車人流未爆滿，「市民未必好似繁忙時段般捱緊車門」，形容事件屬幸運。

他表示事故嚴重，處理事故「幾個鐘走唔甩」，包括要清理現場撞擊物、更要將列車移回正軌，他表示望明天能將事故處理好，否則造成影響大。被問及是否應加強罰則令服務更加理想，他稱港鐵每年營利大，加大罰款並未為理想做法，他強調直將資源投收於車務表現，包括設備更新，人員培訓等，又建議宜「可加可減」機制上入手，如服務表現港鐵差則不准加價，以推動管理層對服務的關注。