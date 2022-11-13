專家倡取消密切接觸者檢疫　盧寵茂：適當時候考慮能否調整 (11:57)

衛生署和醫管局早前放寬醫護檢疫安排，即使成為密切接觸者，只要符合特定要求也可提早結束檢疫，最快「Day 1」可以上班。醫務衛生局長盧寵茂今日出席活動時，被問及普通市民能否參考相關安排，取消密切接觸者檢疫，盧說，會密切留意數據，適當時候考慮能否調整。他說，醫護受專業訓練，執行防疫措施會較仔細，且要確保公立醫院服務，故醫護可獲縮短檢疫，但他提及，居家隔離的染疫者引致同住家人染疫的風險達20%。

現時本港對入境旅客實施「0+3」，即抵港旅客要醫學監察3日，期間不能入食肆等。被問及香港國際七人欖球賽後本港疫情未有反彈，能否進一步放寬至「0+0」，盧寵茂說，「七欖同0+0冇咩關係」，七欖是特別體育盛事，採用針對性的方案，但防疫政策不是看一兩個活動、聽一兩個人的意見，要看整體數據和全球疫情發展，強調政府要採取「穩紮穩打」方法防疫。他說，自今年7月1日起，政府先後取消熔斷機制、縮短入境者檢疫要求等，入境旅客已升了3倍以上。

至於「團進團出」旅客能否以快速測試代替核酸檢測，盧寵茂說，快速測試的準確率較低，以機場的數據，快速測試只檢測到核酸檢測陽性個案的20.3%。

內地將入境檢疫安排改為5+3，盧寵茂說，內地調整檢疫安排對兩地人員流通有正面影響，對內地開放國際入境亦有正面幫助，港府會與內地特別是深圳市政府作溝通，希望調整檢疫日數後，從香港到深圳的檢疫酒店名額可增加。他又指，內地CT值調整方面亦有利兩地對接，便利通關。