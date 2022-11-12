政府擬建「三鐵三路」　學者倡節約城市形態免破壞鄉郊 (15:18)

政府於《施政報告》提出興建「三鐵三路」，香港大學交通研究所長兼地理系教授盧佩瑩在港台節目《香港家書》表示，大型基建有兩大衡量標準，包括可否節約城市的形態，以及配合城規和經濟活動，例如屯門到港島西的鐵路可真正幫助到屯門居民，但港深西部鐵路則有可能需要較長時間才能與經濟活動產生協同效應。
盧佩瑩表示，大型交通基建要考慮兩大原則，第一是可否節約城市的形態，因為城市不斷向外擴張會破壞郊區的生態和比較寧靜的鄉郊生活，更會增加社會整體的交通成本；第二是要配合城規和經濟活動，令城市真正做到多核心的形態。
盧佩瑩舉例說，屯門到港島西的鐵路可幫助到屯門居民，也會形成一條全新的過海隧道；至於涉及北部都會區的北都公路和中鐵線，能否成功取決於住當區的市民是否不再需要每日出入市區，不過，盧認為要將香港經濟活動真正北移知易行難。
至於港深西部鐵路能否令香港西北部經濟區和內地產生協同效應，盧佩瑩引述她的團隊近日針對內地和歐洲1627個高鐵站和城市發展的關係研究，發現新車站一般要15至20年才能和城市的主要活動有機結合。
盧佩瑩說，香港的整體運輸優勢不單止基建，希望政府提出關於出行體驗的成效指標（KPI），除了基建之外，需要更多以人為本、因地制宜的非基建創意和前瞻性的交通政策理念。