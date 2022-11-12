政府擬建「三鐵三路」　學者倡節約城市形態免破壞鄉郊 (15:18)

盧佩瑩表示，大型交通基建要考慮兩大原則，第一是可否節約城市的形態，因為城市不斷向外擴張會破壞郊區的生態和比較寧靜的鄉郊生活，更會增加社會整體的交通成本；第二是要配合城規和經濟活動，令城市真正做到多核心的形態。

盧佩瑩舉例說，屯門到港島西的鐵路可幫助到屯門居民，也會形成一條全新的過海隧道；至於涉及北部都會區的北都公路和中鐵線，能否成功取決於住當區的市民是否不再需要每日出入市區，不過，盧認為要將香港經濟活動真正北移知易行難。

至於港深西部鐵路能否令香港西北部經濟區和內地產生協同效應，盧佩瑩引述她的團隊近日針對內地和歐洲1627個高鐵站和城市發展的關係研究，發現新車站一般要15至20年才能和城市的主要活動有機結合。

盧佩瑩說，香港的整體運輸優勢不單止基建，希望政府提出關於出行體驗的成效指標（KPI），除了基建之外，需要更多以人為本、因地制宜的非基建創意和前瞻性的交通政策理念。