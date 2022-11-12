警破公屋、工廈毒品倉　兩日檢8000萬毒拘6人 (13:00)

警方毒品調查科行動組高級督察譚瑋諾表示，警方周四在大圍新田圍邨發現一名52歲男子將一斜背袋交予另一名59歲男子，上前截查後檢獲兩磚各重一公斤的懷疑可卡因，並在52歲男子位於新田圍邨的公屋單位檢獲42磚可卡因。警方相信，該毒品分銷中心由10月中開始運作，兩人由同一名主謀操縱。兩人已被起訴兩項「販運危險藥物」罪，將於周一（14日）在沙田裁判法院提堂，

警方亦搜查主謀位於大美督的住所，檢獲懷疑記錄販毒活動的帳簿及販毒得益，包括市值100萬的金銀珠寶及10萬現金，相信主謀已潛逃，正通緝他歸案。警方另在主謀操縱的大圍成運路工廈單位搜出3克冰毒，以藏毒及佔用人容許處所作非法販運危險藥物，拘捕在場發現的39歲的單位佔用人，男子正被扣查。

警方毒品調查科行動組高級督察曾憲釗交代另一宗位於新蒲崗工廠大廈單位的案件，指在10日發現一名20歲男子正搬運建築材料，在建築材料中發現183公斤懷疑大麻花，市值3900萬，遂拘捕男子。警方昨在旺角洗衣街設路障，在一輛可疑的士上檢獲4.1公斤、市值約250萬的懷疑冰毒，車上55歲男司機及22歲男乘客被捕，其中22歲男疑操縱新蒲崗案的20歲男子。3人已被檢控，案件將於周一（14日）分別在觀塘及西九龍裁判法院提堂。

警方表示，毒品供應受疫情影響，販毒分子不再使用「螞蟻搬家」形式，而會大批以空運等合法方式抵港，有機會令檢獲量上升。警方呼籲，市民如發現附近單位傳出不尋常氣味，或業主留意到租客背景及租用目的等可疑，應盡快向警方舉報。