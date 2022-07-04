MIRROR演唱會事故｜演出業協會：政府所建議措施將加大業界營運壓力　促全面諮詢業界 (22:56)

演出業協會表示，業界一直自律，以安全為首要責任，過去數十年來，一直有效執行及遵守康文署的條款及細則，從未有重大事故出現，認為MIRROR演唱會屏幕塌下屬個別事件。

協會又稱，由於該宗個別事件，業界無奈適應及配合政府部門新的要求及規定，令審批過程變得繁複及冗長，若加上政府工作小組今日提出的6項建議，將對演出行業帶來更沉重經營壓力，更會產生漣漪效應，令其他演出場地的要求提高， 「加大在後疫情時代，掙扎求存、自給自足的演出業界的營運壓力，增加時間和資金成本，影響範圍廣泛。」

協會表示，在演出場地進行的測試愈多，時間便愈長，不但會令檔期更加緊迫，亦會令營運成本大幅增加，也可能令國際大型巡迴演出放棄香港站。