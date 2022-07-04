MIRROR演唱會事故｜政府調查報告揭鋼索及吊環等有多處問題 (20:47)

1、金屬疲勞引致鋼索斷裂

事件中其中一條懸吊LED屏幕的鋼索斷裂，報告指出，鋼索狀况不理想，其抗斷強度較正常鋼索的最低抗斷強度低，部分鋼絲雖然使用週期非常短，但已經出現了金屬疲勞跡象。（圖一）

此外，鋼索需繞在絞車捲筒上，並用一對護繩器防止鋼索跳出捲筒。不過，調查發現護繩器壓得太緊，令鋼索承受額外負荷和應力，表面受磨損，亦令鋼索變形，承載負荷能力減弱。（圖二）

2、吊環螺絲的裝置設計問題

一條鋼索斷裂後，仍有另一條鋼索吊着LED屏幕，但這條未斷的鋼索，連接屏幕一端的吊環螺栓斷開。

報告指出，吊環螺栓沒有裝上套筒螺絲扣來調較平衡，而是靠調較螺柱來調較平衡，因此螺柱有140毫米從LED屏幕的架上伸了出來。當第一條鋼索斷裂後，LED屏幕會擺動，第二條鋼索連接屏幕的位置，所承受的力超出了螺柱的抗拉強度，導致吊環螺栓斷開。（圖三至圖五）

3、懸吊系統安全系數不理想

最後，在現場磅秤下，墮下的LED屏幕實際重量比報稱重量重很多，導致安全系數只有4.2，遠低於國際標準的8至10。