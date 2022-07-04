MIRROR演唱會事故｜康文署提6改善措施　要求主辦方核證搭建物重量　研引入第三方審核場內裝置 (19:16)

此外，因今次事件LED屏幕重量申報有問題，當局會要求主辦方加強核證搭建物和器材設備重量，當中，租用人聘請的專業人士要核實搭建物和器材設備重量準確無誤，也要為所有需要移動和升降的裝置，進行負荷驗證，確保可以承擔相關重量。

因此次事件中鋼索情况不理想，當局會要求主辦方提交鋼索品質檢測證明，確保提供的鋼索品質符合規格，其他起重裝置和設備也要提交檢測證明書，證明可以負荷某個力度。

當局亦會研究引入具相關專業知識的第三方獨立審核人員，視乎情况檢查租用人進行的工程和安裝的裝置。

當局會要求合資格專業人士要更早進場參與舞台設計，以及定期監督舞台工作。

最後，康文署會引入機制，處理違反租用條款的情况，若租用人嚴重或屢次違反租用條款，康文署或會採取行動或施加罰則。

李子俊表示，康文署會在未來數月和業界商討有關措施，之後才會在轄下場地正式實施，在實施前，康文署場地租用人應沿用8月開始實施的3項短期措施，或者向署方提交其他可以保障表演者或觀眾的措施。