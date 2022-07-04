MIRROR演唱會事故｜警方：藝能為趕進度虛報裝置重量　平均實重與申報相差逾4倍 (16:25)

警方表示，指總承辦商藝能舞台裝置有絕對的控制權，有責任保證舞台安全，調查中找不到證據顯示藝能及負責安裝屏幕的協興隆有採取措施確保安全及穩妥使用。被捕的4名藝能職員分別擔任業務總監、項目經理及技術統籌，負責製作和向康文署呈交文件，過程中虛報裝置重量，其中6個LED熒幕實重9852磅數，是申報重量3600磅的2.7倍，燈光裝置實際重量是申報的4.8倍，鐳射燈及支架實重為申報的3.7倍，喇叭裝置的實重則超過申報數據的7倍。

警方指，相關文件在演唱會開騷前才提交給康文署審批，如果如實申報，有機會要重新計算紅館天花承重及重新設計天花裝置，會增加成本，或趕不及第一場演唱會開騷。

警方還披露，透過閉路電視發現，涉事屏幕於事發當日已出現升降故障，有協興隆員工進行調校，惟未作任何呈報和採取措施糾正問題。

被問及康文署、機電署及演唱會主辦單位Makerville是否應承擔相應刑責，西九龍總區刑事部鍾雅倫警司未正面回答，強調現時刑事調查仍未結束，目前屬階段性成果，不排除未來有更多人被捕。