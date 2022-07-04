川菜餐廳前主廚涉向下屬索款助晉升等　遭廉署起訴索賄收賄兼妨礙司法公正 (14:50)

廉署表示，40歲的被告鐘聲食「映水芙蓉餐飲有限公司」的前主廚，被控八項罪名，包括三項代理人索取利益及三項代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條；及兩項煽惑他人作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為，違反普通法。

被告已獲廉署准予保釋，下星期二（15日）在九龍城裁判法院答辯。

廉署表示，案件於2019年10月至2022年5月期間發生，案發時被告為映水芙蓉主廚，負責監督廚房運作，及向公司建議員工調職及晉升，該對夫婦同為被告下屬。被告涉嫌向該丈夫索取賄款2萬至4萬港元，以維持其妻獲映水芙蓉僱用，並以相同目的從該丈夫收取一筆1萬港元及一筆1萬元人民幣的賄款。

被告又涉嫌兩度向該丈夫索取每月1,000港元及額外單一筆2,000港元的賄款，以及從對方收受2,000港元，以協助他在映水芙蓉轉換崗位、加薪2,000港元及獲得晉升。

廉署其後接獲貪污投訴遂展開調查。在調查期間，被告涉嫌兩次煽惑該丈夫向廉署作虛假陳述。

廉署表示，映水芙蓉在廉署調查案件期間提供全面協助。廉署發言人提醒市民，如懷疑遇到貪污，應立即向廉署舉報。