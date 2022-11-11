8．31暴動案　暫委法官稱需保障暱名證人　拒將熒幕轉向公眾席 (14:40)

被告為簡梓濱（23歲）、連俊雄（21歲）及卓嘉豪（26歲）被控暴動、刑毁及搶劫等共7罪。

乘容證人Z昨日作供說，她在月台拍攝有人用行山杖敲地，其間她遭人搶手機。第四名匿名乘客、任職採購的證人M今供稱，當晚約11時致電女友，即證人Z，惟無法接通。他約20分鐘後再撥電話，由自稱姓陳男子接聽，對方問他需否取回手機，兩人相約交收，M稱對撿拾Z手機的男子所穿衣物記憶模糊。

全部匿名證人作供完畢後，辯方提出，警員不會從案發片段認出匿名證人，問會否基於公開聆訊原則，如常向律師及公眾展示熒幕。暫委法官徐綺薇強調一直遵守公開聆訊原則，但關注到片段無可避免顯示匿名證人容貌，故須保障他們，並拒絕將熒幕轉向公眾席。

警員陳智康則供稱，於同年9月24日清晨，他到住所拘捕次被告連俊雄，從另一警員接過兩部手機和一件印有「奇怪文字」的黑色T裇作證；陳從片段認出戴灰色口罩的連。

辯方指陳只是事後拘捕，由他認人屬危險和不公，遂提出反對，但不獲法官接納。辯方盤問質疑，事發已三年前，陳在片段認出連主要因為該黑色T裇。陳表示亦認得連的容貌，他對本案印象深刻，因為被告短時間內在多處犯案。