四人涉煽惑立會選舉投白票或不投票　一人認罪判緩刑 (14:28)

辯方求情指，被告易美寶（58歲）沒有任何政治聯繫，轉載帖文後亦無附加個人意見，強調被告一時愚蠢犯案，承諾不會再犯，冀法庭考慮被告認罪，參考同類案件的判刑，以緩刑處理本案。

易承認的案情指，立法會換屆選舉提名期和選舉期前夕，即去年10月29日，立法會兼區議會兼前議員許智峯在facebook專頁上發布帖文提出「如水計劃」，煽惑讀者在選舉中投白票，表達對政府的不滿，許邀請讀者轉發帖文宣揚計劃。同月31日晚上，易在名為「Mabel Yick」的facebook上轉載帖文，展示至11月8日，她在今年5月19日被捕，警誡下承認曾轉載帖文。

另外3名被告為股票交易員郝建朝（29歲）、物理治療師黃智仁（42歲）、平面設計師胡康騏（44歲）。郝被指展示一個煽惑他人在選舉中不投票的帖文，黃及胡分別涉轉載許智峯及張崑陽個人專頁上刊登的同類帖文。

胡因確診新冠病毒未能出庭，將於11月29日再訊。黃的案件押後至12月20日，以待辯方提供法律意見；郝則需聘請法律代表，將於明年1月17日再訊。