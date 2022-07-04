林卓廷許智峯社逼删照片案　事主：曾焌熙問「啲相重要啲定你條命重要啲」 (14:19)

被告林卓廷及曾焌熙被控「作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為」，曾另被控非法集結；女被告鍾凱研則被控不誠實意圖取用電腦及刑事損壞。

X供稱，2019年7月6日參加「光復屯門公園」遊行，當晚他在屯門警署外被十多名示威者包圍，他們追問X當日及七一有否拍照，又要求翻查其手機，但X拒絕交出，遂被多人攔著，示威者變得激動，有人以粗口罵X。林卓廷和許智峯其後到場，了解發生何事，提議X讓兩人看其手機。林稱，示威者擔心被警方追究責任，若X拍到他們的容貌，建議他刪去照片，但X未有回應。

X又稱，作為記者的被告曾焌熙，曾問「啲相重要啲定你條命重要啲」，又有人說過「唔交出嚟，用其他方法對付你」。X續說，示威者倒數十秒後開遮，X隨即被推撞，有女示威者取X的帽，亦有人對他拳打腳踢、扯耳，X形容「當時好驚」，被襲過程不足一分鐘，過程中掉失口罩及帽，T裇領口亦被扯歪。

另X被襲時，有示威者搶其手機交給許智峯，再轉交給女社工，即被告鍾凱研，她遂檢查手機內容，有示威者稱看到七一示威者的大頭照，鍾遂剔選有關照片，但隨即有警員到場及協助X離開，X亦從社工手上搶回手機。