港鐵入稟向康泰追租逾230萬元 (13:43)

原告為香港鐵路有限公司，被告為康泰旅行社有限公司。入稟狀指，涉案分店位於九龍灣德福廣場6樓616號舖，雙方在2018年6月簽下3年租約，首年月租9.8萬元，次年月租10萬元，第三年月租10.1萬元，被告另須支付管理費、冷氣費及宣傳費等。至2021年4月，雙方協議延長租約，以月租10.1萬元續租至2022年7月。

入稟狀提及，原告從2020年2月至2021年7月，向被告提供共9次租金優惠。其中在2020年2月，租金由原本10萬元減至一半的5萬元；另於2020年8月，租金由10.1萬元減至3.3萬元，即減去逾6成租金。此外，從2021年8月至2022年11月，原告亦提供兩次免租優惠，免租期合共10個月。

入稟狀指，被告從2022年5月起沒有支付租金及管理費等，欠款達到232.3萬元，原告多次透過律師追討，惟未獲回應。由於被告已違約，原告有權撤回早前的減租和免租優惠，故入稟追討減租和免租期間的全部租金，並要求清空鋪位。