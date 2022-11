張舉能：爭取下一代支持法治相當重要　學校可助年輕人思考法治好處 (12:04)

張舉能形容,香港及世界的年輕人,與其他人一樣是對法治文化及守法意識的重要貢獻者。

張舉能在致詞中,沒有具體提及近日前特首梁振英批評法官的爭議。張官說,獨立的司法機構是法治的重要一環,《基本法》列明法院享有獨立審判權及終審權,行使審判權時不受任何干預。他表示,公正、獨立及透明的司法制度提供公平的環境,令人有信心司法制度無畏、無偏及無私地行使公義,公平地解決爭議。

張官又提及,法治並非固守不變,必須發展及演變以回應社會需要,包括加入新的概念,同時持續檢討及加強現有元素。他舉例說,雖然目前法庭多透過訴訟解決爭議,但必須意識到並非所有人人都可獲取到訴訟,裁決不一定盡如人意,時間或開支上也未必最有效率。他續說,透過更多不同種類形式解決爭議,可加強及鞏固法治,若不能回應社會尋求公義(access to justice)的需求,可能導致對法治概念破滅(disillutionment with the rule of law)。