民建聯陳永光、工聯會李廣宇、商湯尚海龍等報名立法會選委補選 (18:18)

李廣宇今早在全國政協常委林淑儀、工聯會會長吳秋北、理事長黃國、立法會議員陳穎欣等陪同下報名參選。他本身是香港I.T.人協會理事長，過去在不同企業負責數碼轉型，對於今次補選有多名創科界人士參選，他認為自己的經驗能協助企業作科技轉型並配合政策發展。

民建聯陳永光同日亦在全國人大常委譚耀宗、全國人代李應生、黨主席李慧琼、立法會議員陳勇、陳克勤、陳恆鑌、葛珮帆等陪同下報名參選。

譚耀宗表示，立法會一直沒有中醫界代表，認為如果陳永光當選，將可助政府推動中醫藥界發展。陳永光去年競逐醫療衛生界功能界別落敗，他稱每次選舉都是一次學習機會，將會謙卑推動選舉工程。他說會發揮專業所長，推動中醫中藥界發展，並會全力接觸各界選委。

商湯科技香港公司總經理尚海龍今日下午報名參選，被問到參選前有否與中聯辦打招呼及獲得祝福，他回應稱最重要和唯一的參選初衷是認為香港需要創科人士發聲。他未有正面回應是否共產黨員，僅稱是深圳市南山區政協常委，但承認過去曾經入團，「在內地成長很難不入團」。

尚海龍表示自己是「港漂」和政治素人，在政圈沒名氣，但決定參選是因為眼見新一屆立法會效率很高，又引述國家主席習近平曾稱讚商湯「搞得非常棒」，加上感受到各界支持，認為有責任為香港做更多事。

尚海龍透露獲20名選委提名，包括科技園主席查毅超、數碼港行政總裁任景信、科大校長朱葉玉如等，並已獲50名選委簽署支持同意書。他今日在全國人大常委譚耀宗、立法會議員邱達根、林順潮、勞聯林振昇、譚岳衡、李浩然等陪同下報名參選。

立法會選委會界別補選12月18日舉行，以填補4名議員加入政府出缺的議席，提名期將於下星期一（14日）結束。已報名參選人士包括澳門前特首何厚鏵姪兒、新民黨何敬康，全國港澳研究會理事黃梓謙及中大工程學院副院長、全國政協黃錦輝。