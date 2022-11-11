民建聯陳永光、工聯會李廣宇、商湯尚海龍等報名立法會選委補選 (18:18)

工聯會李廣宇今日（11日）報名參選立法會選委會界別補選，對於被指與其他參選人相比份量不足，工聯會會長吳秋北認為李有理想和抱負，是合適人選。民建聯陳永光及商湯科技香港公司總經理尚海龍亦已宣布今日將報名參選，料至少有6人爭奪4個議席。據了解，李廣宇獲工聯會榮譽會長兼全國政協常委林淑儀、全國人代鄭耀棠、陳勇等提名參選。
李廣宇今早在全國政協常委林淑儀、工聯會會長吳秋北、理事長黃國、立法會議員陳穎欣等陪同下報名參選。他本身是香港I.T.人協會理事長，過去在不同企業負責數碼轉型，對於今次補選有多名創科界人士參選，他認為自己的經驗能協助企業作科技轉型並配合政策發展。
民建聯陳永光同日亦在全國人大常委譚耀宗、全國人代李應生、黨主席李慧琼、立法會議員陳勇、陳克勤、陳恆鑌、葛珮帆等陪同下報名參選。
譚耀宗表示，立法會一直沒有中醫界代表，認為如果陳永光當選，將可助政府推動中醫藥界發展。陳永光去年競逐醫療衛生界功能界別落敗，他稱每次選舉都是一次學習機會，將會謙卑推動選舉工程。他說會發揮專業所長，推動中醫中藥界發展，並會全力接觸各界選委。
商湯科技香港公司總經理尚海龍今日下午報名參選，被問到參選前有否與中聯辦打招呼及獲得祝福，他回應稱最重要和唯一的參選初衷是認為香港需要創科人士發聲。他未有正面回應是否共產黨員，僅稱是深圳市南山區政協常委，但承認過去曾經入團，「在內地成長很難不入團」。
尚海龍表示自己是「港漂」和政治素人，在政圈沒名氣，但決定參選是因為眼見新一屆立法會效率很高，又引述國家主席習近平曾稱讚商湯「搞得非常棒」，加上感受到各界支持，認為有責任為香港做更多事。
尚海龍透露獲20名選委提名，包括科技園主席查毅超、數碼港行政總裁任景信、科大校長朱葉玉如等，並已獲50名選委簽署支持同意書。他今日在全國人大常委譚耀宗、立法會議員邱達根、林順潮、勞聯林振昇、譚岳衡、李浩然等陪同下報名參選。
立法會選委會界別補選12月18日舉行，以填補4名議員加入政府出缺的議席，提名期將於下星期一（14日）結束。已報名參選人士包括澳門前特首何厚鏵姪兒、新民黨何敬康，全國港澳研究會理事黃梓謙及中大工程學院副院長、全國政協黃錦輝。