民建聯陳永光、工聯會李廣宇報名立法會選委補選　商湯尚海龍亦將競逐 (12:13)

李廣宇今早在全國政協常委林淑儀、工聯會會長吳秋北、理事長黃國、立法會議員陳穎欣等陪同下報名參選。他本身是香港I.T.人協會理事長，過去在不同企業負責數碼轉型，對於今次補選有多名創科界人士參選，他認為自己的經驗能協助企業作科技轉型並配合政策發展。

民建聯陳永光同日亦在全國人大常委譚耀宗、全國人代李應生、黨主席李慧琼、立法會議員陳勇、陳克勤、陳恆鑌、葛珮帆等陪同下報名參選。

譚耀宗表示，立法會一直沒有中醫界代表，認為如果陳永光當選，將可助政府推動中醫藥界發展。陳永光去年競逐醫療衛生界功能界別落敗，他稱每次選舉都是一次學習機會，將會謙卑推動選舉工程。他說會發揮專業所長，推動中醫中藥界發展，並會全力接觸各界選委。

立法會選委會界別補選12月18日舉行，以填補4名議員加入政府出缺的議席，提名期將於下星期一（14日）結束。已報名參選人士包括澳門前特首何厚鏵姪兒、新民黨何敬康，全國港澳研究會理事黃梓謙及中大工程學院副院長、全國政協黃錦輝。