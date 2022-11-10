警拘14人涉淋紅油及串謀洗黑錢 (18:18)

灣仔警區反三合會行動組高級督察陳梓銓表示，集團犯案手法包括淋潑油漆、張貼收債紙條、發出恐嚇來電及短訊，及要求債務人提供帳戶抵債。陳稱，警方今年7月接報，有人報稱被禁錮酒店房間內，警方在房內另尋獲5男1女，經調查後發現該名事主及其餘6人，均屬集團成員，其中4人為骨幹，3人為傀儡帳戶持有人。陳稱，集團會威脅沉迷賭博的欠債人提供傀儡帳戶洗黑錢，其間要求他們逗留在酒店房間，借出帳戶的欠債人雖未必清楚自己帳戶內金錢來源，最終亦誤墮法網，涉及串謀洗黑錢。

連同上述案件，警方在8至10日的行動中，共拘捕包括13男1女，年齡介乎22至57歲，包括一名集團主腦、3名骨幹成員、3名傀儡帳戶持有人，其他則為行動組成員，相信此收債集團背後由不同黑社會操縱。據了解，集團約運作了一至兩個月，而傀儡帳戶持有人分別涉及數十萬賭債，主要在本地賭馬、賭波，集團因而要求他們到酒店商討還債事宜，繼而禁錮他們，事主至第3日報警求助，揭發事件。

警方重申，洗黑錢及刑毁均為嚴重罪行，最高分別可判監14年及10年，並呼籲市民小心理財，如有債務問題亦要以合理途徑處理，不要向騙徒提供帳戶作抵債。