三人涉「反極權遊行」暴動罪成　官拒接納到場錄音、因塞車途經現場等辯解 (17:46)

3名被告依次為何家洛（案發時25歲，下同）、黃韻思（35歲）及學生何普光（22歲），同被控一項暴動罪；何另被控一項襲警罪。

被告何家洛早前供稱，當日乘巴士到中環參觀最後一日的畫展，但因塞車，故沿海傍步行，其間受催淚煙影響，在廁所洗眼時被捕。陳官裁決時稱，何受催淚彈刺激影響雙眼，可見他確切身處暴動環境。陳官又指，何把陌生人給予的豬嘴及雨傘放在廁所內，顯示他不想攜有這些裝備，以增加被捕風險，毫無疑問是參與暴動。

被告黃韻思則供稱到場進行「田野錄音」，陳官反駁稱，黃從東涌住所出發，不相信她過程中未有發現當時遊行的情況。黃又指，聽到玻璃爆破的聲音後，尋找聲音來源以進行錄音。陳官指，聲音明顯是暴徒擲物，為破壞社會安寧的行為，質疑黃仍有閒情、 以「興趣大過天」的心思進行錄音，實在令人費解。陳官認為，她以藝術理由到場的說法是本末倒置，裁定她參與暴動，屬壯大暴動聲勢的共犯。

陳官續稱，被告何普光身穿黑色裝束，亦被搜出多支生理鹽水及護目鏡等物，可說是「重裝備」，惟他並非醫護人員，故裁定他暴動罪成。不過，警員作供時未能肯定何被捕時是掙扎或是襲警，基於疑點利益歸於被告，裁定他襲警罪脫。