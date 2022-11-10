第一城、美孚新邨加管理費　物管公司指維修保養支出增兼人手短缺 (17:23)

百得表示，第一城現時共有約300多名管業人員，其中包括管業處職員、外判保安人員及外判清潔員工等，所有員工的薪金水平均不低於最低工資。百得稱，隨着屋苑入伙經年，各項公眾設施的維修及保養支出亦將相應增加。百得又指，過去6年第一城合共節省約800多萬度電力，為屋苑減省了約900多萬元的電費開支。第一城在經過了三年凍結管理費後，將於明年略作調整管理費，以保持屋苑財政穩健。

美孚新邨管業處表示，美孚各期自2019後至今未調整管理費，隨清潔服務合約費用調整及新冠疫情衍生的額外消毒費用支出，以及長遠規劃各項大型改善工程，包括消防改善指令和強制驗樓指令，故此預期來年美孚新邨將有部分期數須適度調整管理費，幅度一般約為5%。