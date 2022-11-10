第一城、美孚新邨加管理費　物管公司指維修保養支出增兼人手短缺 (17:23)

最低工資自2019年起凍結，明年有望上調，本報今日（10日）報道，被稱為「十大藍籌屋苑」的沙田第一城和美孚新邨，近日以最低工資調整為由，預告明年加管理費。第一城的物業管理公司百得物業管理今回覆查詢指，漣漪效應下，各項服務合約包括外判保安合約及清潔服務合約的費用相信將會調整。美孚新邨管業處回覆指，近年市場上的護衛員及物業管理從業人員短缺，相關職位的薪酬水平大幅攀升，預期來年最低工資上調後會進一步受到影響。
百得表示，第一城現時共有約300多名管業人員，其中包括管業處職員、外判保安人員及外判清潔員工等，所有員工的薪金水平均不低於最低工資。百得稱，隨着屋苑入伙經年，各項公眾設施的維修及保養支出亦將相應增加。百得又指，過去6年第一城合共節省約800多萬度電力，為屋苑減省了約900多萬元的電費開支。第一城在經過了三年凍結管理費後，將於明年略作調整管理費，以保持屋苑財政穩健。
美孚新邨管業處表示，美孚各期自2019後至今未調整管理費，隨清潔服務合約費用調整及新冠疫情衍生的額外消毒費用支出，以及長遠規劃各項大型改善工程，包括消防改善指令和強制驗樓指令，故此預期來年美孚新邨將有部分期數須適度調整管理費，幅度一般約為5%。
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