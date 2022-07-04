女教師被指禮堂內當眾掌摑學生罪脫　官質疑如何「眾目睽睽」犯案但又無人目擊 (17:12)

被告張慧欣（40歲）否認2018年11月30日犯案。事主X早前供稱，當日下課後她因參與合唱團排練，無應被告要求留堂做功課，遭被告責罵及拍打其右臉15下，停頓約一分鐘，再打15下，合共30下。

崔官裁決時指，音樂老師作供直接，證供予以接納，老師在庭上確認，被告曾在禮堂內責罵X，且引起在場學生注意，需提醒學生要留心。惟崔官指，現場有兩位老師，卻沒有一位聽見或看見，甚或上前阻止襲撃，雖然二人在排練期間背向被告及X，但在場仍有約50至60名學生，若目撃到被告打X，理應有所反應或感到驚嘆。被告不擔心會被目撃或傳開去，眾目睽睽下犯案有「內在不可能性」。

崔官續指，X聲稱遇襲後返回排練，當場哭泣，惟音樂老師稱X沒有異樣，X指稱被掌摑的次數與其父親口供亦有出入，拒絕接納其證供。此外，X向社工投訴被打，社工卻着X不要報警是有違常理，更甚是父親不曾帶X求醫或驗傷，於兩年後才報案，亦屬不合理，裁定被告罪名不成立。