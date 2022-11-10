尖沙嘴地盤鋼筋壓斃工人　總承建商：有工人觸動鋼筋肇禍 (16:45)

涉事公司工程總監林紹明表示，地盤一樓室內位置當時正進行消防水缸的扎鐵工作。當日早上，業主指定的專業消防承辦商衛安工程有限公司的兩名工友在現場視察及準備開工，其後有工友在部份已完成牆身扎鋼筋位置安裝炮筒，疑觸動原已排列好之鋼筋而引致鋼筋倒塌。惟當時正值午飯時間，故未有其它行業工友及前線管工目睹事發經過。

公司又指已聯同事主僱主，設立專人小組與家屬聯繫；並已安排與家屬會面，以協助家屬辦理死者身後事宜，包括殮葬、處理家庭緊急開支、保險索償、情緒輔導等問題。

尖沙嘴亞士厘道21號一個地盤周二（8日）發生工業意外，警方接報指有約30條長約1至4米靠牆的鋼筋突然從一樓倒塌並壓到一名43歲姓王男工，工人被救出後昏迷由救護車送院搶救，其後證實不治。涉事地盤為商業項目21 Ashley，擬建醫療中心。