「Save HK」創辦人何敬康競逐立法會補選　民建聯陳永光明報名參選 (18:39)

何敬康今日在新民黨主席葉劉淑儀、常務副主席黎棟國陪同下報名參選。何敬康表示，如果當選會關注年輕人發展，包括鼓勵青年到大灣區發展，亦會說好中國及香港故事，澄清不實信息。葉劉淑儀拒評何敬康的勝算，但很高興他願意參選。葉太指二人於2019年認識，認為何有勇氣創辦「Save HK」平台，為理性、愛和平的港人發聲，是十分難得。

民建聯派陳永光出戰 譚耀宗任競選辦主任

民建聯今日亦宣布派出中醫師陳永光參加補選，陳永光表示感謝民建聯信任，將全力接觸各界選委，爭取支持。民建聯表示，全國人大常委譚耀宗將擔任陳永光競選辦主任，人大代表李應生及民建聯主席李慧琼則擔任助選團團長。陳永光去年曾參選醫療衛生界功能界別，惟以約2000票之差敗予林哲玄。

立法會選委會界別補選12月18日舉行，以填補4名議員加入政府出缺的議席，提名期將於下星期一（14日）結束。已報名參選人士另包括全國港澳研究會理事黃梓謙及中大工程學院副院長、全國政協黃錦輝。