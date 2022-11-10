涉於七案偽造證供稱事主不追究　男警被控公職人員失當 (15:16)

被告胡兆俊（24歲）沒有報稱職業，據悉他正被停職。他被控七項公職人員失當罪，控罪日期涵蓋2019年12月3日至2020年9月18日。首項控罪指稱他於前年5月27日至9月8日，向一宗盜竊案被捕人的兒子，假稱受害人百佳超級巿場願意和解以獲得全額賠償，並指示被捕人兒子欺騙警方，指被捕人在葵涌醫院留醫。他亦向屈臣氏集團一名職員假稱，警方已決定以警司警誡計劃方式處理案件，及偽造一份證人口供，指百佳不會追究事件，並向總督察譚根麟虛報被捕人留醫及百佳不會追究事件。

另外五項控罪涉及四宗襲擊案及一宗盜竊案件，控罪指控他偽造五份口供，假稱受害人或其家人不會追究事件，並向總督察譚根麟虛報該證人已錄取口供，及在調查報告假稱受害人不會追究事件；另一項控罪則涉一宗使用虛假文書案，指他偽造一份證人口供及向譚根麟虛報該證人已錄取口供。