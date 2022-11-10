國歌法首定罪　網媒記者奏國歌時揮港英旗認罪囚三個月 (13:21)

香港劍擊選手張家朗去年奪得奧運金牌，當日大批市民在觀塘APM商場觀看直播，一名網媒記者在奏國歌時揮動港英旗，被控一項侮辱國歌罪，今（10日）在觀塘裁判法院認罪，為首宗《國歌條例》定罪案件。署理主任裁判官陳慧敏稱，商場是被圍封的地方，且當日人數過千，被告的行為或引起不同立場人士強烈反應及暴力發生，當日未有發生最嚴重情况，純屬僥倖。另他帶備港英旗，明顯有備而來、周詳行事，終判監3個月。
辯方求情稱，被告梁恩寧（現42歲）患自閉症、低智商，自小不被他人視作「正常人」，並呈上醫療信證明其身體狀况。辯方續指，被告揮旗未有帶動或鼓勵他人，其他人在奏國歌時發出噓聲，與被告的行為沒有因果關係，冀法庭輕判。
案情指，去年7月26日晚上9時許，過千人在APM觀看張家朗奪金的直播，頒獎禮上播放國歌及升起香港區旗，染上金髮的被告身穿無袖長裙，舉起港英旗，當時亦有市民發出噓聲及高呼「We are Hong Kong」。有市民看到被告揮動旗幟，報警處理。有商場職員向被告調查，他則展示「自由人快訊」的記者證，以證明身分。
警方調查後發現被告為網媒記者，並在網上下載其相片，與商場等地方的閉路電視片段進行比對，確認為同一人，被告於7月30日被捕。
案情亦引述控方專家、嶺大歷史系教授劉智鵬的證供，他指1984年中英聯合聲明列明英國政府把香港的主權歸回中國政府，港英旗於1997年後已暫停使用。劉翻閱案發的片段，指被告的行為是有意圖羞辱國歌，損害國歌的尊嚴及象徵。