國歌法首定罪　網媒記者奏國歌時揮港英旗認罪囚三個月 (13:21)

辯方求情稱，被告梁恩寧（現42歲）患自閉症、低智商，自小不被他人視作「正常人」，並呈上醫療信證明其身體狀况。辯方續指，被告揮旗未有帶動或鼓勵他人，其他人在奏國歌時發出噓聲，與被告的行為沒有因果關係，冀法庭輕判。

案情指，去年7月26日晚上9時許，過千人在APM觀看張家朗奪金的直播，頒獎禮上播放國歌及升起香港區旗，染上金髮的被告身穿無袖長裙，舉起港英旗，當時亦有市民發出噓聲及高呼「We are Hong Kong」。有市民看到被告揮動旗幟，報警處理。有商場職員向被告調查，他則展示「自由人快訊」的記者證，以證明身分。

警方調查後發現被告為網媒記者，並在網上下載其相片，與商場等地方的閉路電視片段進行比對，確認為同一人，被告於7月30日被捕。

案情亦引述控方專家、嶺大歷史系教授劉智鵬的證供，他指1984年中英聯合聲明列明英國政府把香港的主權歸回中國政府，港英旗於1997年後已暫停使用。劉翻閱案發的片段，指被告的行為是有意圖羞辱國歌，損害國歌的尊嚴及象徵。