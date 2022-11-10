七旬退休女護遇假冒官員電騙失1400萬元 (16:15)

據了解，事主為退休護士，於9月1日接到自稱是衛生署職員的騙徒來電，指她違反《公共衛生及市政條例》的規定。該騙徒稱稍後另有人致電作進一步查詢。於同日，另一名騙徒來電，聲稱她涉及內地一宗洗黑錢案，事主應騙徒要求，披露了個人資料及財務背景。自此該騙徒透過通訊程式與事主聯絡。

至9月中，事主受騙徒指示，將所有存款轉移至她的匯豐銀行賬戶，並要求提供匯豐賬戶登入密碼以證明清白。女事主共四次透過銀行櫃檯將520萬港元存入該匯豐戶口。女事主於10月中再就騙徒進一步要求，將手上所有股票變賣，並將880萬港元存入同一匯豐戶口。

女事主最後於本月2日將事件告知胞兄，才揭發墮入騙局，並於翌日向報警求助。警方經調查發現，事主的匯豐戶口於9月30日至10月26日期間，共有53次轉賬記錄，涉及1400萬港元分別存入6個本地銀行戶口內。