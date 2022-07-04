入境處搜39食肆　拘27黑工8僱主　11人持免遣返聲請 (19:23)

入境處特遣隊副指揮官李烱超表示，一連四日的行動共搜查39間目標食肆，拘捕的27名非法勞工為4男23女（25至60歲），其中25名為非華裔人士，他們來自印尼、印度、巴基斯坦、孟加拉及越南。被捕者中，有11人曾在2018至2021年期間被發現逾期逗留或非法入境，及後提出免遣返聲請，其中10人免遣返聲請已被拒，7個案正等候上訴、2人正聲請司法覆核，李認為涉案者趁機會利用等候上訴及覆核的空檔從事非法工作，另有部分為外籍家庭傭工。

入境處另拘捕8名香港居民，分別為2男6女（42至54歲） ，涉嫌聘用非法勞工，會繼續追查其他涉案僱主，暫未發現有集團式介紹工作予非法勞工。

另外，入境處過去兩日成功遣送7男3女，共10名曾提出免遣返者，包括曾經被法庭定罪及完成服刑者。處方表示，今年在食肆拘捕的非法勞工中，7成半為非華裔，其中近四成半為免遣返聲請者。處方重申，聘用非法勞工屬違法，有機會被判處監禁，處方會繼續打擊非法勞工及加強宣傳，保障本港居民就業機會。