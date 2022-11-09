警方拘一男子　涉5宗「猜猜我是誰」電話騙案 (18:31)

灣仔警區刑事支援隊主管吳熙愉表示，警方於10月至11月期間，分別接獲4名長者報案，指接獲冒認兒子的騙徒來電，訛稱涉及刑事案件被捕，急需金錢繳交保釋金，4名事主不虞有詐，應騙徒要求到灣仔區將金錢交給騙徒，其後與親友取得聯絡，始知受騙並向警方報案。

灣仔警區刑事支援隊接手調查案件，聯同情報組及特遣隊於交收地點茂羅街及謝斐道一帶，翻查大量閉路電視片段，經深入調查後，掌握收款騙徒行蹤，隨即於港島區展開埋伏跟蹤行動，直至昨日（8日）發現目標男子於筲箕灣工廠街出現，向另一名於東九龍區受騙83歲男事主收取3萬元「保釋金」時，探員立即上前拘捕，其後搜查其住所檢獲案發時身穿衣物，並起回2萬元涉案現金。被捕男子報稱任職速遞員，涉以欺騙手段取得財產。

據調查顯示，被捕男子負責收取騙款，於社平台接單，到達指定地方守候，有同黨負責「cold call」尋找目標，當有事主受騙，立即變身換裝，例如戴眼鏡及挽著公事包，扮作斯文，以博取事主信任。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

警方提醒長者及其家人，如接獲自稱親屬的不明來歷電話，並聲稱遭執法部門拘捕，要求「保釋金」時，需提高警覺，立即向身邊家人或警方求證。今次案件受騙事主年齡介乎67至83歲，騙徒是針對長者犯案，尤其是獨居長者，希望多加關心家中長者及多些溝通，如有疑問立即報警或致電防騙易熱線18222。