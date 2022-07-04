維園年宵若人數將達3.2萬上限將派籌　稱不設乾貨及快餐攤位免增感染風險 (17:54)

明年農曆新年維園年宵市場共175個年宵攤位，今（9日）起一連兩天於荔枝角政府合署開放公開競投，每個攤位底價5440元。食環署環境衛生部第一行動科行動組高級總監許素卿表示，維園年宵市場入場人數上限為3.2萬人，若達到上限，會安排輪籌入場，市民可於網上或現場取籌。

明年維園年宵其中120個攤位今傍晚完成競投，競投氣氛激烈，有5個攤位均以至少5萬元成交、成交價最高一個攤位為5.6萬元，為底價10.3倍，大部分集中在近天后興發街出口的中間通道。成交價最低為8000元，比底價高出2560元。餘下55個攤位將於明早9時繼續放開競投。

許素卿解釋，保留濕貨攤位是考慮到市民於歲晚有買年花的需要，而繼續不設乾貨及快餐攤位，則因避免市民在場內飲食時除口罩，增加感染風險，攤位數量減少亦可令通道更寬闊，有助市民保持社交距離。被問到在過去周末舉行的七人欖球賽事，觀賽者可以飲食、為何年宵仍未能放寬，許表示，政府仍在留意疫情變化，暫未考慮恢復乾貨及快餐。

今年初食衛署因應第五波疫情來襲，取消年宵，許素卿表示，會視乎疫情發展，如明年年宵前疫情如今年初般轉差，不排除有可能取消；許指難言會以何指標衡量需否取消年宵，不過會與衛生當局溝通，若然要取消會盡早通知。