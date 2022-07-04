應用教育文憑課程下學年起取代毅進　下月接受報名　課程總監否認屬「毅進2.0」 (17:36)

除了設3個必修科，應用教育文憑（DAE）課程申請人亦有兩個學習路向，其一是職專路徑，提供兩科補充科目及1個選修群組，當中8間院校共提供159個選修組群，例如保安及紀律部隊（警隊、懲教、消防、救護、入境、海關）、酒店旅遊及款待、醫科及護理科，以及寵物護理等。另一路向是訓練學生的綜合技能，亦適合未決定就業方向者，提供5科補充科目（生涯規劃、數碼公民、人際傳意與個人發展、延伸數學或科技創新技能）。

政府10年前批出10億元推毅進文憑課程，撥款用至今學年。被問到推出DAE課程，是否因毅進學員被污名化為「毅進仔」，DAE課程總監黃志堅稱，新課程絕不是「毅進2.0」，是全新課程，理念為培育未來時代的人才。

DAE課程監理會主席陳卓禧說，學員在修畢課程後，可按發展需要繼續升學或就業，院校亦已設計好可銜接的副學士或高級文憑課程。本身為中學校長的輔導教師協會主席何玉芬說，每年有一部分DSE考生未能考獲5科2級，新課程為年輕人提供多一個發展機會。

另外，DAE課程同時要求所有學員參與10小時或以上全方位學習活動，例如大灣區考察、基本法或國安法問答比賽、博物館參觀、運動比賽等。一般情况下，全日制學員可一年修畢整個課程。DAE課程下月5日正式接受報名，屆時可到網上申請系統www.dae.edu.hk瀏覽課程資訊和報名。