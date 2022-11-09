稱被誣捏偷煙後持刀斬傷室友　無業漢認企圖謀殺還押候判 (16:10)

無業被告周偉雄（46歲）承認於2021年5月16日，在粉嶺聯安街寶昌大廈一單位內企圖謀殺石明（65歲）。

案情指，被告原本居於位於粉嶺、社會福利署轄下的殘疾人士院舍「慈欣之家」，但被告在2021年5月13日向院舍負責人反映，院舍太過嘈吵、環境不適，終被安排至案發單位居住，該單位原有一名林姓男住客，而林認識本案事主，事主原本亦是上述院舍院友，但其後成為無家者，林得知情況後，同月15日邀請事主到單位暫住，事主與被告並不認識對方。

案情續指，案發當日下午2時許，事主在單位內睡覺，被告突然從廚房取出菜刀劈向事主頭部約2至3下，事主感到疼痛並驚醒，被告隨即逃離單位，在街上的電話亭報警，向警方承認曾斬人。事主負傷離開單位，在街上遇到林，其後報警，事主送院治理，其醫療報告顯示，他的左前額有兩處深的刀傷，另頭顱骨骨折，須縫16針。