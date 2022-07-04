兩人報名參與立法會選委界別補選　黃錦輝否認獲「開綠燈」　黃梓謙稱「不知道什麼叫綠燈」 (16:26)

黃梓謙表示，提名他的選委跨黨派、跨界別，包括全國政協常委胡定旭、全國人大代表譚志源和陳振彬、港大法律系教授陳弘毅、信和集團副主席黃永光等。黃梓謙去年參選選委會界別落敗，他稱今次參選心態更謙卑，對於有否信心當選，他稱過去曾參選此界別是優勢，因熟悉不少選委及議員。他指出，過去用心撰寫政綱，惟未能當選沒法履行承諾，故決定再參選。他又說，雖然曾在選舉落敗，但認為成敗不是最重要，更重要是成為「更謙卑、更能服務社會、更能進步的人」，冀為社會帶來正能量。

中大工程學院副院長（外務）、全國政協黃錦輝同日亦報名參選立法會選委會界別補選。對於是否有信心當選，他說「無信心就不會出來」，又否認獲「開綠燈」參選，「我一直都是一步一腳印，一路一路行，每票都是我自己搵返嚟。」

黃錦輝表示，自創科局長孫東加入政府後開始考慮參選，認為自己的學者背景有優勢，立法會亦需要具創科背景的議員，期望將科學議政精神帶入立法會，如果政府做錯亦有責任提醒。他未有透露手握幾多張提名票，僅稱在五大界別各自均有多於2個提名。多名立法會議員均有陪同黃報名，包括黃元山、林筱魯、陳紹雄、鄧飛、邱達根、吳傑莊。

今次補選為填補4名議員加入政府出缺的議席，提名期將於下星期一（14日）結束。黃梓謙去年立法會換屆選舉亦有參與選委會界別選舉，最終獲956票落敗，與最後一席相差僅14票。