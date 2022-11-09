律政司檢控主任提六四、批評警方受紀律研訊　不滿研訊安排提司法覆核 (15:03)

司法覆核申請人為黃華芬，答辯人為公務員事務局長。入稟狀指，局方聘用來自同一律師行的大律師何子青及關有禮，分別擔任研訊主控及法律顧問，惟兩人無申報。

黃華芬今在庭上指，倚賴早前呈交的書面陳辭，沒有補充陳辭。公務員事務局一方陳辭指，申請人的理據令人混淆，首先大律師關有禮是法律顧問，不是研訊委員會的成員，他無權作出最後決定，就算關的意見確是偏袒，委員會亦可拒絕接納，再者申請人不曾挑戰委員會委任關的決定。

答辯方續指，申請人聲稱局方安排偏袒，但他在研訊期間卻爭議兩名大律師或有利益衝突，委員會主席認為提問與研訊無關，才會叫停申請人。答辯方重申，兩位獨立的大律師來自同一事務所在業內是慣常做法，不構成偏袒，強調申請人之申請毫無勝算，形容是「徹底絕望」，法庭應拒絕其申請。