律政司檢控主任提六四、批評警方受紀律研訊　不滿研訊安排提司法覆核 (15:03)

律政司高級二等法庭檢控主任黃華芬以內部電郵暗裏呼籲參與六四集會，並向時任律政司長鄭若驊投訴警方「公然說謊」，被指行為不當，停職接受紀律研訊，黃華芬早前入稟高等法院申請司法覆核，指政府外聘兩名同一律師行的大律師，擔任研訊主控及法律顧問屬偏袒，但研訊委員會不接納申請，黃認為不合理，要求高院撤銷裁定，高院今（9日）開庭處理，法官高浩文押後至周五（11日）頒下書面判辭。
司法覆核申請人為黃華芬，答辯人為公務員事務局長。入稟狀指，局方聘用來自同一律師行的大律師何子青及關有禮，分別擔任研訊主控及法律顧問，惟兩人無申報。
黃華芬今在庭上指，倚賴早前呈交的書面陳辭，沒有補充陳辭。公務員事務局一方陳辭指，申請人的理據令人混淆，首先大律師關有禮是法律顧問，不是研訊委員會的成員，他無權作出最後決定，就算關的意見確是偏袒，委員會亦可拒絕接納，再者申請人不曾挑戰委員會委任關的決定。
答辯方續指，申請人聲稱局方安排偏袒，但他在研訊期間卻爭議兩名大律師或有利益衝突，委員會主席認為提問與研訊無關，才會叫停申請人。答辯方重申，兩位獨立的大律師來自同一事務所在業內是慣常做法，不構成偏袒，強調申請人之申請毫無勝算，形容是「徹底絕望」，法庭應拒絕其申請。